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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 göstericiyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı protestolarına müdahale eden İsrail güçleri, biri çocuk 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale ederek 2 göstericiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Müdahale sırasında biri çocuk 2 Filistinli İsrail güçlerince atılan plastik mermiyle yaralanırken, çok sayıda kişi ise atılan gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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Batı Şeria Filistin gösteri israil müdahale

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