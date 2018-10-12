İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti, 3 kişi plastik mermiyle yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Kalkiliya kentlerinin yanı sıra Nablus'a bağlı Kefr Kaddum beldesinde Filistinliler, cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail askerleri Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 3 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, birçok göstericinin de gazdan etkilendiğini söyledi. Iştivi, Filistinlilerin de İsrail askerlerine taşla karşılık verdiğini ifade etti.

Öte yandan görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde de cuma namazı sonrası İsrail askerleri kente baskın düzenledi. Askerler burada da Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.