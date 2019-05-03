İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 4 kişiyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefer Kaddum beldesindeki Halk Direnişi Komitesi Koordinatörü Murad İsteyvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede her hafta düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eyleme İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söyledi.

İsrail askerlerinin 2'si başından olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladığını aktaran İsteyvi, onlarca göstericinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığını ifade etti.

İşteyvi ayrıca İsrail askerlerinin basın mensuplarını taciz ettiğini ve onları canlı kalkan olarak kullandığını dile getirdi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

