İsrail güçleri, Batı Şeria’da 41 Filistinli’yi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için düzenlenen protestolara müdahalesinde biri ağır 41 Filistinli’yi yaraladı.

Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde barış planını protesto eden Filistinliler sokaklara döküldü. Protestolar sırasında İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu biri ağır 41 Filistinli yaralandı. Filistinliler ise İsrail işgal güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolara müdahalesinde 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı’ yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Kudüs ve Batı Şeria’daki yaşanan olaylarda çok sayıda Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

