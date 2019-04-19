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İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Batı Şeria'daki gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, aralarında AA serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye ile bir başka gazetecinin de bulunduğu 6 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti, 2'si gazeteci 6 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail askerleri Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesindeki gösteriye müdahalesinde 6 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, birçok göstericinin de gazdan etkilendiğini söyledi.

Filistinlilerin de İsrail askerlerine taşla karşılık verdiğini ifade eden Iştivi, plastik mermiyle yaralananlar arasında Anadolu Ajansı (AA) serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye ile bir başka gazetecinin de bulunduğunu aktardı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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