İsrail güçleri Batı Şeria'da bir çocuğu başından yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle başından vurarak yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, cuma namazı sonrası yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle başından yaraladı. Nablus'taki bir hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

- Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Kefr Kaddum'da yaraladığı çocuğun 12 yaşında olduğu ve başından gerçek mermiyle vurulduğu" belirtildi.

Kimliği açıklanmayan çocuğun tedavisinin hastanede devam ettiği, sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Öte yandan yerel basın, yaralanan çocuğun Abdulrahman Yasir Şitevi olduğunu ve Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasının aksine başından plastik mermiyle vurulduğunu aktardı.