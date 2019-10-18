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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 21:47 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerem kenti yakınlarında yer alan İsrail'e ait Cebbara kontrol noktasında kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin vurularak şehit edildiği belirtildi.

Olaya ilişkin Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise şehit edilen Filistinlinin 25 yaşında olduğu ve Tulkerem kentinin Kef Zibad beldesi nüfusuna kayıtlı bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, şehit edilen Filistinlinin, kontrol noktasına koşarak geldiği ve "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edildi.

Kontrol noktasındaki İsrail güçlerinin "dur" ihtarında bulunduğu ancak söz konusu Filistinlinin "ihtara uymaması nedeniyle vurulduğu" öne sürüldü.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri ise İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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