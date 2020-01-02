HABER
  4. İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ayağından gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine bağlı Beyt Fecir kasabası yakınında kimliği henüz belirlenemeyen bir Filistinliyi ayağından gerçek mermiyle vurduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion Kavşağında "bıçaklı saldırı girişiminin" önlendiği ve saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada söz konusu Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralıÜvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı
Kabil’de sokaklar beyaza büründüKabil’de sokaklar beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin gerçek mermi israil

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.