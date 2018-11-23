İsrail güçleri Batı Şeria'da biri İtalyan 4 kişiyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden göstericilere müdahale eden İsrail güçleri, aralarında İtalyan bir kadın aktivist ile Filistinli bir çocuğun da bulunduğu 4 kişiyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum köyünde düzenlenen gösterilere İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçlerinin müdahalesinde aralarında İtalyan bir kadın aktivist ile Filistinli bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralanırken çok sayıda gösterici de atılan gazdan etkilenerek zor anlar geçirdi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor

