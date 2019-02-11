İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'ne ait bir buldozerle Beytüllahim kentine bağlı Valaja köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri, Mecdi Şevki'nin evini yıkarak bir Filistinli aileyi daha evsiz bıraktı.

Yıkım sırasında bölgeyi kordon altına alan İsrail güçleri, köy halkının alana girişine izin vermedi.

Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evleri yıkılan 5 kişilik Şevki ailesi kış ortasında yuvasız kalırken, köyde bulunan 180 evin daha aynı gerekçeyle İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi varlığını artırmak için yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişleten ya da yeni yerleşimler inşa eden İsrail'in Filistinlilere ise çeşitli bahanelerle imar izni vermediği ya da bürokratik süreci zorlaştırdığı dile getiriliyor.

Filistinliler, hukuki dayanaktan yoksun bu tür uygulamaların "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

