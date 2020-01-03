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  4. İsrail güçleri, Batı Şeria'da iki göstericiyi yaraladı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da iki göstericiyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, Batı Şeria'da iki göstericiyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilerden ikisini yaraladı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Muğayyir beldesinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı protesto edildi.

İsrail askerleri, göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek mermilerle müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, bir Filistinliyi gerçek, bir diğerini plastik mermiyle yaralarken, çok sayıda Filistinli de askerlerin attığı gaz bombalarından etkilendi.

Filistinli göstericiler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Duvar nedeniyle, Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

İsrail askerleri, Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı, her cuma düzenlenen gösterilere, hem plastik hem gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

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