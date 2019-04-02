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İsrail güçleri Beytüllahim’de bir Filistinlinin evini yıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’daki Beytüllahim şehrinde sabah saatlerinde bir Filistinlinin evini izni olmadığı gerekçesiyle yıktı.İsrail güçleri Batı Şeri’daki Beytüllahim şehrine bağlı Beit Jala kasabasında bir Filistinliye ait evi yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’daki Beytüllahim şehrinde sabah saatlerinde bir Filistinlinin evini izni olmadığı gerekçesiyle yıktı.
İsrail güçleri Batı Şeri’daki Beytüllahim şehrine bağlı Beit Jala kasabasında bir Filistinliye ait evi yıktı. Buldozerlerin Beit Jala kasabasındaki Bir Ouna adlı bölgeye sabahın erken saatlerinde İsrail askerleriyle birlikte geldiğini söyleyen bölge sakinleri, evi yıkmaya başlamadan önce Filistinlilerin binaya yaklaşmalarını önlemek için bölgeyi kordon altına aldıklarını söyledi. Bölge sakinleri, daha sonra Filistinli avukat Bassima Issa’ya ait 3 katlı binanın İsrail makamlarından yapım izni olmadığı gerekçesiyle yıkıldığını belitti.
Bir Ouna Batı Şeria’nın C bölgesi olarak sınıflandırılıyor ve İsrail kontrolü altında. Neredeyse tüm C bölgesindeki Filistinlilerin inşaat ruhsatı başvuruları İsrail makamları tarafından reddedilmekte ve topluluklar binaları yasa dışı olarak inşa etmeye zorlamakta.
Filistinliler ve insan hakları gruplarına göre, İsrail’in hem C hem de İsrail yerleşim alanındaki politikalarındaki genel hedefi, bölgedeki Filistin nüfus demografisini azaltmak ve bölgeyi İsraillilerle doldurmak.
İsrail, tahmini olarak 550 bin İsrailliye işgal atındaki bölgede inşaat yapma, ev veya mülklerini genişletme izinlerini kolay bir şekilde verirken, Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs’teki Filistinlilere ise nadiren inşaat izni veriyor.

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