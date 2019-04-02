İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bir çocuğu yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle vurarak yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinliler, bu sabah bir gencin İsrail askerlerince şehit edilmesine tepki göstermek için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Doğu Kudüs arasında yer alan İsrail'e ait Kalendiye kontrol noktasında gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde, kimliği açıklanmayan Filistinli bir çocuğun başından plastik mermiyle yaralandığını bildirdi.

İsrail askerleri, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 23 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ali Advan'ı şehit etmişti.

