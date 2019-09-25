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İsrail güçleri Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvveti, sabah saatlerinde Hedmi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenledi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin evde arama yaptıktan sonra Hedmi'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Bakan Hedmi, son üç ayda ikinci kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.

- Filistinli Bakan'a "Kudüs" engeli

Öte yandan Filistin basınına göre, İsrail polisi Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Dr. Ahmed el-Mecdelani'nin Kudüs'e girişine izin vermedi.

İsrail polisinin, Bakan Mecdelani'yi, kente girmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs

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