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İsrail güçleri Filistinli 2 balıkçıyı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 03:56 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Filistinli 2 balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail deniz kuvvetleri, Gazze sahili açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı balıkçılar komitesinden sorumlu Zekeriyya Bekr, İsrail deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a 11 mil mesafede avlanan bir balıkçı teknesine ateş açtığını, Heysem ve Avad Bekr isimli iki kardeşi gözaltına aldığını söyledi.

Bekr ayrıca içinde iki balıkçının bulunduğu başka bir tekneden ise haber alınamadığını kaydetti.

- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Filistin israil

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