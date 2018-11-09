İsrail güçleri Filistinli eylemcilere müdahale etti

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli göstericilere kauçuk kaplı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu 1 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılay Cemiyeti tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Urif köyünde eylem yapan Filistinlilere İsrail askerleri kauçuk kaplamalı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Olayda 1 Filistinli kauçuk kaplamalı gerçek mermi ile yaralanırken 6 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
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