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İsrail güçleri Filistinli eylemcilere müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 20:06 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Filistinli eylemci yaralandı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli göstericilere kauçuk kaplı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılay Cemiyeti tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Urif köyünde eylem yapan Filistinlilere İsrail askerleri kauçuk kaplamalı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olayda 1 Filistinli kauçuk kaplamalı gerçek mermi ile yaralanırken 6 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

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Batı Şeria Filistin israil kauçuk kaplamalı gerçek mermi

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