HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrail güçleri Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail güçleri Filistinlilere ait 3 evi yıktı

02.03.2021 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail güçlerinin, El Halil kentinde Filistinlilere ait 3 evi yıkması sonucu 24 Filistinli evsiz kaldı.İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’da bulunan El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesine baskın düzenlendi.

İsrail güçlerinin, El Halil kentinde Filistinlilere ait 3 evi yıkması sonucu 24 Filistinli evsiz kaldı.
İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’da bulunan El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesine baskın düzenlendi. Filistinlilere ait evlerin “tapusuz” olduğunu iddia eden İsrail güçleri 3 evi yıktı. İsrail güçlerinin yıktığı evlerde yaşayan 24 kişi evsiz kaldı. Evlerinin yıkılmasını istemeyen Filistinliler, İsrail güçlerini engellemeye çalıştı.
Evi yıkılan Filistinli Jaber Dababseh, “Gördüğünüz gibi İsrail güçleri gerçek bir gerekçe olmadan 3 evi yıktı. Yıkımdan önce haber bile vermediler. İkinci kez evlerimizi yıkıyorlar. Yıkımı gerçekleştirdikten sonra evlerin tapusunun olmadığını söylüyorlar. Evimi yeniden inşa edeceğim. Burası benim arazim ve başka arazim yok. Bu yüzden evimi buraya yapacağım. İki oda olsa bile burada yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklamasıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması
Fecr suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr suresinin fazileti ve sırlarıFecr suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr suresinin fazileti ve sırları
1/

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Kayseri'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

Sadakatsiz 19. bölüm özet, son bölümde ne oldu?

Sadakatsiz 19. bölüm özet

Ankara'da normalleşme kararları açıklandı

Ankara'da normalleşme kararları açıklandı

'Kimlik bilgilerin kopyalandı' diyerek 38 bin TL dolandırdı

Bu numaraya dikkat! 38 bin TL dolandırdı

36 milyon dolarlık vurgun! Çin'e Bakır yerine kaldırım taşı göndermişler

Kaldırım taşıyla 36 milyon dolarlık vurgun

Kazadan sonra hasara bakmak için aracından inen sürücü TIR'ın altında kaldı

Hasara bakmak için aracından indi, hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.