İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı

İmar izni konusunda Filistinlilere zorluk çıkaran ve başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail askerleri gece saatlerinde de işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl sonu 8 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı silahlı saldırının sorumlusu olduğu iddia edilerek öldürülen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin evini yıkmıştı.

Yıkıma gerekçe olarak ise söz konusu evin Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kaldığı ve "ruhsatsız" olduğu gösterildi.

RAMALLAH (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileye ait yapım aşamasındaki bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

