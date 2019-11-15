İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Batı Şeria’daki El Halil kasabasında Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı. Bölge halkı ise, İsrail güçlerinin cuma namazını engellemesine karşı çıktı. Filistinlilerin namaz kılmak istediği bölgenin Yahudi yerleşimcilere ait olduğunu iddia eden İsrail güçleri, cuma namazını kılmak için bölgeden ayrılmayan Filistinlilere karşı şiddet ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

