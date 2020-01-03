HABER
  4. İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesini engelledi

İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesini engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil’de zeytin fidanlarını dikmesini engelledi.İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil’de bulunan Masafer Yatta köyünde, bölgenin İsrail’e ait bir yerleşim birimi olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesine izin vermedi.

İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil’de zeytin fidanlarını dikmesini engelledi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil’de bulunan Masafer Yatta köyünde, bölgenin İsrail’e ait bir yerleşim birimi olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesine izin vermedi. Zeytin fidanlarının dikilmesini engelleyen İsrail güçleri, bölgeyi Filistinlilerin girişine kapattı. Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan arbede sonucu bazı Filistinliler gözaltına alındı. Bölgeye giremeyen Filistinliler ise yollarda bekledi. Bölgeden ayrılmayı reddeden Filistinliler, Filistin bayrağı ve zeytin dalları taşıyarak İsrail güçlerini protesto etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Fethiye açıklarında tekne battı: 8 ölüFethiye açıklarında tekne battı: 8 ölü
Kağıthane yenileniyorKağıthane yenileniyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çam son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bakan Soylu, arabasına binerken yanına gelen engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı: Hızı 110 kilometreye çıkacak

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul E-5'te makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.