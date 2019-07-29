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İsrail güçleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında 2 Filistinliyi "sınırı geçtikleri" iddiasıyla gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün gece saatlerinde Gazze'nin kuzey sınırı yakınlarındaki Zikim Yahudi yerleşim alanının birkaç metre içine girdikleri gerekçesiyle Filistinli 2 gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin üstünde herhangi bir silah bulunmadığı ve sorgulanmak üzere gözaltı merkezine götürüldükleri kaydedildi.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
filistinli Gazze israil

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