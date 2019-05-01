İsrail güçleri Gazze'de Filistinli bir balıkçıyı yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde avlanan Filistinli bir balıkçıyı plastik mermiyle yaraladı.

Gazze'deki Balıkçılar Komitesi Başkanı Zekeriya Bekir, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze sahilinde avlanan Filistinlilere ait balıkçı teknesine plastik mermiyle ateş açtığını belirtti.

Bekir, açılan ateş sonucu Filistinli bir balıkçının sırtından yaralandığını, teknedeki diğer iki balıkçının da gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail güçleri, avlanma mesafesinin 6 mile düşürülmesinin ardından dün de Gazze'de Filistinli bir balıkçıyı plastik mermiyle yaralamıştı.

Gazze Şeridi'nden pazartesi akşamı uzun menzilli bir roketin İsrail tarafına atılmasının ardından İsrail ordusu, dün Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürme kararı almıştı.

Filistinli balıkçılar için avlanma mesafesi mart ayı sonunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze Limanı'na kadar olan alanda 6 mile, limandan kentin orta kısmına kadar olan bölgede 12 mile ve Refah kenti sahillerinde ise 15 mile kadar çıkarılmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

