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İsrail güçleri geçen yıl 2 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 161'ini gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 23:44 | Son Güncelleme

İsrail güçleri geçen yıl 2 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 161'ini gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail ordusunun 2019 yılı boyunca 2 Filistinli öğrenciyi öldürdüğünü, 161'ini gözaltına aldığını duyurdu.

Eğitim Bakanlığının "İsrail'in 2019 yılında eğitim alanındaki ihlalleri" hakkında hazırladığı raporda, "İşgal güçleri 2 öğrenciyi öldürdü, 161 öğrenci, 17 öğretmen ve idari görevliyi gözaltına aldı ve 175 öğrenci ile 120 öğretmeni yaraladı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu süreçte 2 okulun yıkıldığı, pek çok okulun da yıkım ihtarı aldığı, kapatıldığı veya inşaat izninin durdurulduğu kaydedildi.

Raporda, İsrail'in ihlalleri nedeniyle öğrencilerin kaybettiği ders saatinin 3 bin 72'ye ulaştığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Eğitim Bakanlığı israil

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