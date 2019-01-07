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İsrail güçleri Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin basın sözcüsünü gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:01 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin basın sözcüsünü gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail istihbarat güçleri, Ürdün Vakıflar Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'i gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Basın Sözcüsü Dibs, ikindi vakti işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Nablus Caddesi'nde yürürken İsrail istihbarat güçleri tarafından durdurularak gözaltına alındı.

İstihbarat görevlilerinin Dibs'i sorgulamak üzere Kudüs'ün batısındaki bir gözaltı merkezine götürdüğü, ayrıca cep telefonuna da el koyduğu kaydedildi.

İsrail polisinden Dibs'in gözaltına alınmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Filistin israil Kudüs Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Ürdün

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