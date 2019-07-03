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İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 00:33 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar sırasında, Filistinli bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Şuafat Mülteci Kampı'nda çıkan olaylarda, Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Yaralandıktan sonra İsrail güçleri tarafından yerde sürüklenerek gözaltına alınan Filistinli gencin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

İsrail ya da Filistin makamlarından da olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin, 27 Haziran'da, Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde düzenlediği baskında, Filistinli bir genci şehit etmesinden bu yana kentte olaylar devam ediyor.

Özellikle akşam saatlerinde, Doğu Kudüs'ün Şuafat ve İseviyye mahalleleri ile Şuafat Mülteci Kampı'nda yaşanan olaylarda, şu ana kadar çok sayıda Filistinli yaralandı ve birçoğu da gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs

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