İsrail güçleri Nakab hapishanesini bastı

İsrail kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Nakab çöl hapishanesini basarak tutuklulara saldırdığı ve Filistinililerden 5 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Esirler Kulubü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail kuvvetleri, Nakab hapishanesinde iki muhafızın yaralanması sonucu yaptığı baskında 5 Filistinliyi yaraladı.

Açıklamada, ilk bilgilere göre güneydeki hapishaneye baskın yapan İsrail kuvvetlerinin tutuklu Filistinlilere ses ve gaz bombalarıyla saldırdığı ve ateş açtığı belirtildi.

Nakab hapishanesinde durumun oldukça tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada, Filistinli esirlere karşı düzenlenen saldırıdan "İsrail Hapishaneler Yönetiminin" sorumlu olduğu kaydedildi. Esirler Kulübünün açıklamasında, olayların nedenlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan olayla ilgili Jerusalem Post gazetesinin haberinde, Nakab hapishanesindeki bir tutuklunun kontrol altına alınması için çalışan iki görevlinin boynundan ve elinden yaralandığı ifade edildi.

Haberde ayrıca yaralanan Filistinlilerin tedavileri için Bir Seba'daki tıp merkezlerinden birine nakledildiği aktarıldı.

