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İsrail güçlerince gözaltına alınan Türk asıllı milletvekili serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

Hollanda milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldıktan sonra cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs'te bu sabah gözaltına alınan Türk kökenli Hollanda milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı.

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi milletvekili Kuzu'nun siyasi danışmanı Doğukan Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzu ve kendisinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin "kimlik kontrolü" gerekçesiyle yaklaşık 1 saat boyunca İsrail polisince Doğu Kudüs'te gözaltında tutulduğunu belirtti.

Ergin, Kuzu'nun diplomatik pasaporta sahip olmasına rağmen gözaltına alındığını ve gözaltı süresince cep telefonlarına da el konulduğunu söyledi.

Kuzu ve beraberindeki ekip, serbest bırakılmalarının ardından cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

- "Bir gün Filistin de özgür olacak"

Öte yandan Tunahan Kuzu, Twitter hesabından Mescid-i Aksa'daki Kubbet'us Sahra Camisi'nin önünde kaydedilmiş görüntülü bir mesaj paylaştı. Mesajında gözaltına alınmasının ardından destek verenlere teşekkür eden Kuzu, "Şimdi özgürüm, bir gün Filistin de özgür olacak." ifadesini kulandı.

Denk Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzu'nun bu sabah elinde Filistin bayrağı ile Mescid-i Aksa'ya giderken İsrail güçlerince Doğu Kudüs'te gözaltına alındığı belirtilmişti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs israil

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