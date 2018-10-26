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İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum köyünde cuma namazının ardından bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail güçleri, Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, göstericiler de İsrail güçlerine taşla karşılık verdi.

Bölgedeki sağlık ekipleri, çok sayıda göstericinin İsrail güçlerinin attığı gazdan etkilendiği belirtti.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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Batı Şeria Filistin gösteri israil

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