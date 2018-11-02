İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti, 1 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında ve Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum köyünde cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail güçleri, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiyle müdahale ederken, göstericiler de taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınındaki gösterilerde İsrail güçlerinin plastik mermiyle ayağından vurduğu bir Filistinli genç yaralanırken, çok sayıda göstericinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Görgü şahitleri, Kefr Kaddum'da da İsrail güçlerinin Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktarırken, gösterilerde yaralanan olmadığı ifade edildi.