HABER

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 1 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti, 1 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında ve Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum köyünde cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail güçleri, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiyle müdahale ederken, göstericiler de taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınındaki gösterilerde İsrail güçlerinin plastik mermiyle ayağından vurduğu bir Filistinli genç yaralanırken, çok sayıda göstericinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Görgü şahitleri, Kefr Kaddum'da da İsrail güçlerinin Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktarırken, gösterilerde yaralanan olmadığı ifade edildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

PARTNERBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdiBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdi
Emine Erdoğan, Mardin'de gençlerle bir araya geldiEmine Erdoğan, Mardin'de gençlerle bir araya geldi
Sılanın tanıkları dinlendiSılanın tanıkları dinlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.