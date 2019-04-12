İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde bir Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinliler, Ramallah'a bağlı Bel'in ile Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı’nı protesto amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Kefr Kaddum'da İsrail askerlerince ayağından plastik mermiyle vurulan bir Filistinli yaralanırken, çok sayıda gösterici de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'e ve İsrail'e geçemiyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

