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İsrail güçlerinden Filistinli tutuklu Arbid'e destek gösterisine müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:20 | Son Güncelleme

Kudüs'teki Hadassah Üniversite Hastanesi önünde düzenlenen gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'e destek gösterisine müdahale ederek 2 kişiyi gözaltına aldı.

Filistinli tutuklu Arbid'e destek için onlarca aktivist, Kudüs'teki Hadassah Üniversite Hastanesi önünde bir araya geldi.

Arbid'in ciddi bir tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten göstericiler, Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını istedi. Gösteride Arbid'e işkence edenlerin yargılanması da talep edildi.

Bu arada gösteriye katılan Filistinlilere coplarla müdahale eden İsrail güçleri, iki genci gözaltına aldı.

- "Özel tekniklerle işkence edildi"

Damir Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumundan pazar günü yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Filistinli tutuklu Arbid'in sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde de özel tekniklerle işkenceye tabi tutulan Arbid'in hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılmıştı.

Haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından "istisnai" bir şekilde yargı kararı çıkarılarak sorguya alınan Arbid'in, sorgulama sonrasında Hadassah Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedilmişti.

Solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulan Arbid'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İsrail askerleri Samir Arbid'i Ramallah'ın Batn el-Heva Mahallesi'nde çarşamba günü gözaltına almıştı. Arbid, Ramallah'ın batısındaki Ayn Buayn bölgesi yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölmesine neden olan saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 700 civarında Filistinli bulunuyor.

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