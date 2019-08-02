İsrail güçlerinden Kudüs’teki gösteriye müdahale

İsrail güçleri 22 Temmuz’da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı" gerekçesiyle Filistinlilere ait en az 10 binayı yıkmıştı.

İsrail askerlerinin, "İsrail bir terör devletidir" şeklinde slogan atan Filistinlilere müdahale ederek, bir kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.

Tanıklar, İsrail askerlerinin alanda kılınan cuma namazından sonra Filistinlilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini aktardı. İsrail askerlerine tepki gösteren çok sayıda Filistinlinin, göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı" gerekçesiyle Filistinlilere ait onlarca dairenin yıkıldığı alanda cuma namazı kıldı.

- Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir bölgesindeki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan en az 70 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

