İsrail güçlerinden minik sporculara sert müdahale

İsrail güçleri, Kudüs’te bulunan Şuafat mülteci kampında çocukların düzenlediği spor festivaline ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

İsrail güçleri, Kudüs’te bulunan Şuafat mülteci kampında düzenlenen spor festivaline saldırdı. İsrail güçleri, mülteci kampında yeni açılan oyun sahasına girerek kutlamaları engelledi. Asker, etkinliklerin yapıldığı oyun alanındaki Filistin bayraklarını indirdi. Bölgede çok sayıda çocuğun olmasını göz ardı eden İsrail güçleri, görgü tanıklarının ifadelerine göre, oyun alanına ses bombası atıp, plastik mermiyle katılımcıları taciz etti. Silahlı askerlerden korkan çocuklar ağlayarak alanı terk edince, katılımcılar de etkinlikten ayrıldı.

