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İsrail güçlerinin, Han Yunus'a sızmasıyla ilişkili 45 Filistinliye "casusluktan" gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 01:12 | Son Güncelleme

İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, İsrail'e "casusluk" yapan 45 Filistinli gözaltına alındı

İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, İsrail'e "casusluk" yapan 45 Filistinli gözaltına alındı.

Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı internet sitesinde, casusluk yapan kişilerin itirafları ve İsrail ile nasıl irtibat kurduklarını ortaya koyan bir video yayımlandı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, kasım ayında Han Yunus kentinin doğusundaki güvenlik olayının ardından 45 Filistinli casusu gözaltına aldı. Söz konusu kişilerin soruşturması devam ediyor." dedi.

"Ajanlara verilecek tek bir mesaj var; ya teslim olup vatanlarına dönerler ya da adalet ve kanunlarla yüzleşirler." ifadesini kullanan Bezm, "İsrail halkımıza karşı suç işlemesine yardım edecek ajanlar bulmaya çalışıyor." diye konuştu.

Filistinlilere, İsrail'in sosyal paylaşım sitelerindeki resmi veya gayri resmi sayfalarıyla etkileşim kurmaması konusunda uyarıda bulunan Bezm, casusluk bataklığına düşen herhangi bir vatandaşın kendi halkının kanına bulaşmadan önce teslim olması çağrısı yaparak teslim olanlara tam bir gizlilikle ve özel bir şekilde muamele edileceğini söyledi.

Bezm, geçen yıllarda birçok casusun yakalandığını ve sonlarının darağacı olduğunu dile getirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 11 Kasım 2018'de İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızdığını belirtmişti.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinlinin şehit olduğu ve 1 İsrail askerinin öldürüldüğü aktarılmıştı.

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Gazze israil

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