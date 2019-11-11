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İsrail güçlerinin şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 23:03 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinin şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

EL HALİL (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gerçek mermiyle vurarak şehit ettiği Filistinli genç için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail güçlerinin, El Halil kenti yakınlarındaki El-Arub Mülteci Kampı girişinde yol kontrolü yapmak istemesine tepki gösteren Filistinlilere açtığı ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Filistinli Ömer Heysam Bedevi'nin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Kamptaki camide kılınan cenaze namazının ardından Bedevi'nin naaşı, kent mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Törenin ardından El-Arub Mülteci Kampı girişinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı.

- BM yetkilisinden soruşturma çağrısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli gencin İsrail güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Maldenov paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"El Halil kentinde İsrail güçlerinin hiç kimse açısından tehlike teşkil etmediği görülen Ömer el-Bedevi'yi öldürdüğü video sarsıcı. Bu tür olaylar hakkında soruşturma açılması gerekir. Bedevi'nin ailesine başsağlığı diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer el-Bedevi

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