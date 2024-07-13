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  4. İsrail "güvenli bölge" dediği yerde ölüm saçtı! 50 Filistinli ölü...

İsrail "güvenli bölge" dediği yerde ölüm saçtı! 50 Filistinli ölü...

13.07.2024 12:59
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İsrail güçleri, daha önceden "güvenli olduğunu" söyledikleri Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesinde ölüm saçtı. Savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırılarda 50 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının ise yaralandığı bildirildi.

İsrail "güvenli bölge" dediği yerde ölüm saçtı! 50 Filistinli ölü...

İsrail'in zulmü bitmek bilmiyor. Daha önceden mülteci kamplarını defalarca kez bombalayan İsrail ordusu bu sefer de "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi'ye saldırı düzenledi.

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"GÜVENLİ BÖLGE" OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.

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ZORUNLU GÖÇ YAPILMIŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

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Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.

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Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledildi.

Yerleşim için uygun olmayan kumluk Mevasi bölgesine tahliye edilen Filistinliler ise altyapı, kanalizasyon, elektrik hattı ve iletişimden yoksun bu alanda sığınmak zorunda kaldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze saldırı
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