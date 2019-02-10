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İsrail güvenlik güçlerinden El Halil’de aktivistlere saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki El Halil kentinde öğrencilere hediye dağıtan Filistinli ve yabancı aktivistlere sözlü ve fiili saldırıda bulundu.İsrail güvenlik kuvvetleri, 1994 yılında aşırı milliyetçi Yahudi Baruch Goldstein’ın İbrahim Camii’nde 29 Filistinli Müslümanı namaz kılarken öldürüp, 130 kişiyi yaralamasından sonra trafiğe kapatılan Şehitler Caddesi’nde Filistinli ve yabancı aktivistlere sözlü ve fiili saldırıda bulundu.

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki El Halil kentinde öğrencilere hediye dağıtan Filistinli ve yabancı aktivistlere sözlü ve fiili saldırıda bulundu.
İsrail güvenlik kuvvetleri, 1994 yılında aşırı milliyetçi Yahudi Baruch Goldstein’ın İbrahim Camii’nde 29 Filistinli Müslümanı namaz kılarken öldürüp, 130 kişiyi yaralamasından sonra trafiğe kapatılan Şehitler Caddesi’nde Filistinli ve yabancı aktivistlere sözlü ve fiili saldırıda bulundu. Güvenlik güçleri, aktivistlerin etrafı Yahudi yerleşim birimleri tarafından çevrili bulunan Kurtuba Okulunun öğrencilerine hediye dağıtmasını engelledi. İsrail güvenlik güçleri, El Halil’de uluslararası geçici gözlem ekibi olarak bulunan Türkiye, Norveç, İsveç, İsviçre, Danimarka ve Norveçli temsilcilerden oluşan ekibe de saldırdı. İsrail Başbakanı, bu ay başından itibaren uluslararası gözlem ekibinin görevinin bittiğini söyledi.
Filistinli aktivist İzzet el Karaki, geçici gözlem ekibinin bölgeyi terk etmesinin ardından Filistinli aktivistlerin işgal kuvvetlerinin kapalı bölgelerde yaptığı insan hakları ihlallerini belgeleyeceklerini belirtti.

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