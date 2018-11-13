KUDÜS (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona erdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında yapılan toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "gerek duyulması halinde İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmesi" talimatı verildiği ifade edildi.

Başkent Tel Aviv'deki İsrail Ordusu Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da aralarında bulunduğu üst düzey güvenlik yetkilileri katılmıştı.

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 7 Filistinli şehit oldu, 25'ten fazla kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların İsrail saldırılarına karşı attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazlası da yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.