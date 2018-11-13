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İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:14 | Son Güncelleme

Yaklaşık 7 saat süren toplantıda "gerek duyulması halinde İsrail ordusuna Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmesi" talimatı verildi

KUDÜS (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona erdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında yapılan toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "gerek duyulması halinde İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmesi" talimatı verildiği ifade edildi.

Başkent Tel Aviv'deki İsrail Ordusu Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da aralarında bulunduğu üst düzey güvenlik yetkilileri katılmıştı.

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 7 Filistinli şehit oldu, 25'ten fazla kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların İsrail saldırılarına karşı attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazlası da yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

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