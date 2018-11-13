İsrail-Hamas Çatışması Son 4 Yılın En Şiddetlisi

İsrail Gazze’ye yönelik hava saldırılarına bugün (Salı) de devam ederken, Gazze’den de İsrail’e yönelik roket saldırıları sürüyor.

Bölgenin 2014’ten bu yana en şiddetli günlerini yaşadığı belirtiliyor.

Pazartesi günü 5’i militan olmak üzere 6 Filistinli’yle İsrail’de de 1 Filistinli olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Hamas ve diğer gruplar Pazartesi günü İsrail tarafına 400’den fazla roket fırlattı. Hamas aynı gün ayrıca bir otobüse isabet eden ve bir İsrail askerinin yaralanmasına neden olan güdümlü bir füze fırlattı.

Olayların 2014’te İsrail’le Gazze’deki militanlar arasında 7 hafta süren çatışmalardan bu yana en şiddetlisi olduğu belirtiliyor.

Hamas, Pazar günü İsrail’in Gazze’de düzenlediği ve bir askeri lideriyle 6 silahlı üyesinin hayatını kaybettiği saldırıya karşılık verdiğini belirtiyor. Operasyon sırasında bir İsrailli albay da yaşamını yitirmişti.

Bir Filistinli yetkili Mısır ve Birleşmiş Milletler’in çatışmaların durması için çabalarını hızlandırdığını belirtiyor.

Salı günü İsrail’in güneyindeki kasabalarda sirenler çaldı. İsrail ordusu Demir Kubbe sisteminin 100’den fazla roketi etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

İsrail karşılık olarak onlarca hava saldırısı düzenledi. İsrail’in vurduğu yapılar arasında Hamas’ın istihbarat binasıyla El-Aksa televizyonu var. Televizyon çalışanları daha öncesinden binayı boşaltmaları için uyarı telefonu aldı.

