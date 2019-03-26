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İsrail Hamas lideri Heniyye'nin ofisini vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze kentindeki ofisini bombaladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Heniyye'nin ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

Saldırı anında Hamas lideri Heniyye'nin ofiste olmadığı bildirildi.
Öte yandan İsrail ordusu, Heniyye'nin ofisinin vurulduğunu doğruladı.
İsrail güçleri, bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından akşam saatlerinde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başlamıştı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'ye yönelik hava saldırılarında vurulan Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi'ne ait bina harabeye döndü. Filistinliler, binanın bulunduğu alanı inceledi.
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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze

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