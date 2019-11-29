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İsrail, Hamas'a ait askeri bir gözetleme noktasına saldırı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 23:52 | Son Güncelleme

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını bombaladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını belirtti. Adraee, saldırının Gazze'den atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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