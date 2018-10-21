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İsrail Han el-Ahmer'in yıkımından geri adım atmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Han el-Ahmer tahliye edilecek. Bu mahkemenin kararı ve bu karar yerine getirilecek"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalındaki Han el-Ahmer'in tahliye edileceğini söyledi.

İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, Han el-Ahmer'in yıkımının ertelenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıkımın ertelenmesi kararının kısa süreli olduğunu ve bölge sakinlerinin başka yere yerleştirilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Netanyahu, "Han el-Ahmer tahliye edilecek. Bu mahkemenin kararı ve bu karar yerine getirilecek. Bölgenin boşaltılması kararını uzun süreli geciktirme gibi bir niyetim yok." dedi.

Netanyahu, Han el-Ahmer'in ne zaman boşaltılacağı ile ilgili kararın İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından alınacağını söyledi.

Yerel basında dün yayınlanan haberlerde, Netanyahu'nun Han el-Ahmer'in yıkımını erteleme kararı aldığı ve İsrail tarafının bölge sakinlerine başka yere yerleştirilmeleri için yeni öneriler sunacağı yer almıştı.

- İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

- İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor. Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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Filistin Han el-Ahmer israil

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