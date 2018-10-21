İsrail Han el-Ahmer'in yıkımından geri adım atmıyor

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalındaki Han el-Ahmer'in tahliye edileceğini söyledi.

İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, Han el-Ahmer'in yıkımının ertelenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıkımın ertelenmesi kararının kısa süreli olduğunu ve bölge sakinlerinin başka yere yerleştirilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Netanyahu, "Han el-Ahmer tahliye edilecek. Bu mahkemenin kararı ve bu karar yerine getirilecek. Bölgenin boşaltılması kararını uzun süreli geciktirme gibi bir niyetim yok." dedi.

Netanyahu, Han el-Ahmer'in ne zaman boşaltılacağı ile ilgili kararın İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından alınacağını söyledi.

Yerel basında dün yayınlanan haberlerde, Netanyahu'nun Han el-Ahmer'in yıkımını erteleme kararı aldığı ve İsrail tarafının bölge sakinlerine başka yere yerleştirilmeleri için yeni öneriler sunacağı yer almıştı.