İsrail Han el-Ahmer'in yıkımını erteledi

KUDÜS (AA) - İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yer alan ve Filistinliler için direniş sembolü haline gelen Han el-Ahmer'in yıkım kararını ertelediği bildirildi. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinlilerin evlerinin yıkılarak bölgeden zorla çıkarılması kararını ertelediğini söyledi. Gazeteye konuşan yetkili, bölgenin boşaltılması kararının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini aktarırken, İsrail yönetiminin Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmak yerine bölge halkına yeni teklifler sunmayı değerlendirdiğini dile getirdi. İsrail yönetimi, daha önce bölge halkına, Han el-Ahmer'i boşaltarak başka yere taşınmaları için birisi çöplük, diğeri de kanalizasyon pompalarının yakınında iki farklı yer önermişti. Han el-Ahmer sakinleri, İsrail'in taşınma önerisini reddederek evlerini terk etmeyeceklerini açıklamıştı. Çok sayıda Filistinli ve yabancı aktivist, Han el-Ahmer halkına destek olmak ve yıkımı engel olmak için mayıs ayından bu yana bölgede 24 saat nöbet tutuyor.

Zaman zaman İsrail güçlerince darp edilen, gözaltına alınan aktivistler ile bölge halkı, adeta Filistin direnişin sembolü haline gelen Han el-Ahmer'i korumaya devam ediyor. Öte yandan başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünya kamuoyu, Han el-Ahmer'in yıkım kararına tepki göstererek, İsrail'e karardan vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu. - İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti. Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.