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  4. İsrail Han Yunus'ta okul vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Han Yunus'ta okul vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

09.07.2024 23:44
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İsrail'in Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı okulu vurması sonucu 25 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail Han Yunus'ta okul vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

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İLK BELİRLEMELERE GÖRE 25 KİŞİ ÖLDÜ,53'TEN FAZLA KİŞİ YARALI!

Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü, 53'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için çalıştığı aktarıldı.

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Ayrıca Filistin Kızılayı İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

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Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı. Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki HanYunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunuskentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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İsrail Yunus ölü yaralı
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