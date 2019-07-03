HABER

İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli açlık grevinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli açlık grevinde

İsrail hapishanelerindeki 11 Filistinli, "idari tutukluluğu" protesto etmek için açlık grevi yapıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Cafer İzzeddin (48) ve İhsan Osman'ın (21) 18 gündür açlık grevini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada İzzeddin ve Osman dışında 6 Filistinlinin 11 gündür, 3 Filistinlinin ise pazartesi gününden bu yana açlık grevinde olduğu aktarıldı.

Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, açlık grevi yapan Filistinlileri tek kişilik hücrelere attığını ve avukatlarıyla görüşmelerine izin vermediğini söyledi.

Filistinli tutukluların sağlık durumuna ilişkin bilgi alınamadığına dikkati çeken Serahine, idari tutuklamaların artmasına karşılık açlık grevi yapan Filistinlilerin sayısının da yükseleceği uyarısında bulundu.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Bahçeli’nin liderliği kitap olduBahçeli’nin liderliği kitap oldu
Epilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürpriziEpilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
filsitin israil

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Piyasaların beklediği veri açıklandı

Piyasaların beklediği veri açıklandı

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

AK Parti İlçe Başkanı istifa etti

Son dakika! Çorlu tren kazası davasında gerginlik, mahkeme heyeti çekildi

Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.