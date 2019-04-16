İsrail hapishanelerinde 22 Filistinli gazeteci bulunuyor

İsrail hapishanelerinde 3'ü kadın 22 Filistinli gazeteci bulunduğu açıklandı.

Filistin Gazetecilere Destek Komitesinin, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde 3'ü kadın 22 gazeteci bulunduğu belirtildi.

Söz konusu gazetecilerden sadece 7'si hakkında mahkeme kararı bulunduğu, 4'ünün "idari tutuklu" olduğu, 11'inin ise gözaltında olduğu ve haklarında verilecek mahkeme kararını beklediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail, gazetecileri düşüncelerini ifade ettikleri için tutukluyor. İsrail söz konusu gazetecileri basın özgürlüğüyle ilgili uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde askeri mahkemelerde yargılıyor."

Gazetecilerin idari tutukluk, müebbet hapis, psikolojik tacizler, yargılanmadan hapishanelerde tutulmak, ev hapsi, tıbbi ihmal ve gözaltı sırasında işkence gibi çeşitli ihlallere maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in sadece bu yıl 6 gazeteci hakkında idari tutukluluk kararı verdiği aktarıldı.

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