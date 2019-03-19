İsrail hapishanelerinde yaklaşık 300 Filistinli öğrenci var

Filistin Eğitim Bakanı Sabri Saydam, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 300 Filistinli öğrencinin tutuklu olduğunu belirtti.

Saydam, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bakanlıkta İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik ihlallerine dair düzenlediği basın toplantısında, İsrail cezaevlerinde 299 öğrenci ile 30 öğretmen ve okul personeli bulunduğunu söyledi.

İsrail güçlerinin geçen yıl Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te 47 öğrenciyi şehit ettiğini, 3 bin 191'ini yaraladığını aktaran Saydam, Batı Şeria'da 87, Gazze'de 10 okulun İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

- Uluslararası topluma çağrı

İsrail tarafından 22 okula, yıkım, inşaatı durdurma gibi ihtarlar geldiğini belirten Saydam, uluslararası topluma İsrail'in eğitim hayatına yönelik bu ihlallerine son vermesi ve tutuklu öğrencileri serbest bırakması için kararlı adımlar atma çağrısında bulundu.

Saydam ayrıca Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde okul inşası için ruhsat vermesi konusunda İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.