HABER

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

Yaklaşık 150 Filistinli tutuklu, İsrail Cezaevleri İdaresi ile yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine süresiz açlık grevine girdi

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 150 Filistinli tutuklu, hak ihlallerini protesto için süresiz açlık grevine başladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında son iki gündür Rimon Cezaevi'nde uzun saatler süren diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Heyet, güneydeki Ktziot ile Rimon hapishanelerinde yaklaşık 150 Filistinli tutuklunun, "Onur Savaşı 2" ismiyle düzenlenen tepki faaliyetleri kapsamında süresiz açlık grevine başladığını aktardı.

İsrail Cezaevleri İdaresi'nin inatçı tavrı nedeniyle çıkmaz bir yola girildiğine işaret edilen açıklamada, devam edecek tepkilerin ilerleyen günlerde diğer hapishanelerde de açlık grevlerine neden olabileceği ifade edildi.

Heyet, Cezaevi İdaresi'nin, tutukluların cep telefonu sinyalini kesici cihazların kaldırılması, Gazze'deki tutuklular için aile ziyaretlerinin yeniden başlaması, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanması, baskın operasyonlarının sonlandırılması ve tıbbi ihmallerin sona ermesi gibi taleplerini yanıtsız bıraktığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli tutuklular, kendilerine yönelik işlenen hak ihlallerinin durdurulması çerçevesinde hapishane yönetimi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu akşamdan itibaren süresiz açlık grevine başladı." dedi.

Filistinli tutukluların, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin vaatlerini yerine getirmesi konusundaki beklentisine işaret eden Faris, "Tutukluların, mutabık kalınan taahhütlere ulaşamadığı görülüyor. Bu nedenle de grev yapıldı." diye konuştu.

Filistinli tutuklular, dün İsrail Cezaevi İdaresi'yle görüşmelerde ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle açlık grevi kararını ertelemişti.

İsrail hapishanelerinde sinyal kesici cihaz yerleştirilmesi gibi Filistinli tutuklulara karşı yapılan uygulamalar nedeniyle 2019'un başından bu yana gerginlik yaşanıyor. Filistinli tutuklular, sinyal kesici jammer cihazlarının, sağlık durumlarında ciddi olumsuz etkilere yol açtığını ifade ediyor.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Malatya'da bir deprem daha!Malatya'da bir deprem daha!
Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grev Hapishane israil jammer

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.