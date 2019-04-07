İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevini erteledi

İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinli tutuklu, hapishane şartları ve sinyal kesici cihazların yerleştirilmesini protesto için açlık grevine başlama kararını erteledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli tutukluların açlık grevi kararını ertelediklerini belirterek, Filistinli tutuklu temsilcileri ile İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS) yetkilileri arasında pazarlıkların sürdüğünü ifade etti.

Açlık greviyle ilgili nihai kararın pazarlığın sona ermesinden hemen sonra açıklanacağını vurgulayan Ebubekir, pazarlığın ne zaman sona ereceğini ilişkin bir tarih ise vermedi.

İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların kullanması için ankesörlü telefonların bağlanacağını aktaran Filistin Esirler Heyeti Başkanı, bu ankesörlü telefonların sayılarına ve hangi bölümlere bağlanacağına dair detay açıklamadı.

Ebubekir, yerleri değiştirilen ve tecrit altına alınan tutuklulara ilişkin ise İsrail Cezaevleri İdaresinin yerleri değiştirilen tutukluları eski yerlerine nakledeceğini ve tutuklular üzerindeki tecridin kaldırılacağını kaydetti.