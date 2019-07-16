İsrail hapishanesindeki bir Filistinli tutuklu hayatını kaybetti

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Nasr Takatka (31) henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan ilk bilgilerin, "İsrail'in Nitzan Cezaevi'ndeki Nasr Takatka'nın bu sabah tutulduğu yerde yaşamını yitirmiş olarak bulunduğu" yönünde olduğunu ifade etti.

Faris, Takatka'nın ölüm nedenine ilişkin ise bir bilgilerinin bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan yine Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Takatka'nın ailesinden alınan bilgiye göre Nasr'ın herhangi bir sağlık problemi olmadığı ve ilk kez tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Nasr Takatka'nın ölümünden İsrail yönetimi sorumlu tutuldu.

Filistinli Nasır Takatka, geçen ay Beytullahim'deki evinden gözaltına alınmıştı. Takatka hakkında herhangi bir mahkeme kararı da bulunmuyor.

